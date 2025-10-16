Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Gartentür angefahren und abgehauen - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochmittag kollidierte eine Person mit einem unbekannten Fahrzeug mit einer Gartentür und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne die Personalien zu hinterlassen.

Ersten Ermittlungen zufolge stieß der Fahrzeugführer oder die Fahrzeugführerin zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen 10:30 Uhr und 13:30 Uhr gegen eine Gartentür in der Institutstraße. Durch die Kollision wurde neben der Tür auch die dazugehörige, im Boden eingelassene Verankerung beschädigt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 2.500 Euro.

Das Polizeirevier Weinheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall mitteilen können, sich unter der Telefonnummer 06201 1003-0 zu melden.

