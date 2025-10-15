PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MA: Rhein-Neckar-Kreis
Schwetzingen: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 14-Jähriger aus Schwetzingen PM 2

Mannheim (ots)

Die Fahndungsmaßnahmen nach der vermissten 14-Jährigen aus Schwetzingen sind beendet. Sie konnte durch eine Streifenwagenbesatzung des Polizeirevier Heidelberg-Nord wohlbehalten angetroffen und an die Erziehungsberechtigten überstellt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Oliver Metzger
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

