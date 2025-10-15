POL-MA: Rhein-Neckar-Kreis
Schwetzingen: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 14-Jähriger aus Schwetzingen PM 2
Mannheim (ots)
Die Fahndungsmaßnahmen nach der vermissten 14-Jährigen aus Schwetzingen sind beendet. Sie konnte durch eine Streifenwagenbesatzung des Polizeirevier Heidelberg-Nord wohlbehalten angetroffen und an die Erziehungsberechtigten überstellt werden.
