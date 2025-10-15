PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MA: Rhein-Neckar-Kreis
Schwetzingen: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 14-Jähriger

Mannheim (ots)

Seit Mittwoch, den 15.10.2025, wird eine 14-Jährige aus Schwetzingen vermisst. Am Morgen des 15.10.2025 soll sie gegen 06:40 Uhr in die Buslinie 717, Haltestelle Bismarckstraße in Richtung Bunsengymnasium in Heidelberg eingestiegen sein. Seither ist sie unbekannten Aufenthaltsortes.

Die bisherigen Fahndungsmaßnahmen der Kriminalpolizei führten zu keinen weiteren Erkenntnissen. Auch die Überprüfungen möglicher Hinwendungsorte blieben bislang ohne Erfolg. Als Hinwendungsort ist der Graham-Park in Heidelberg, sowie der Bereich zwischen Heidelberg-Rohrbach und Kirchheim bekannt.

Die Vermisste hat eine kräftige Statur, ist ca. 165 cm groß, 66kg schwer, trägt kinn/schulterlanges, braunes Haar. Bekleidet ist sie mit einem dunkelgrünem Sportanzug mit Kapuze, roter Northface-Jacke mit schwarzen Schultern und schwarzen Schuhen.

Unter dem nachfolgenden Link ist ein Bild der Vermissten im Fahndungsportal derPoliezi baden-Württemberg abrufbar.

https://t1p.de/x5rng

Zeugen, die Hinwesie zum Aufenthaltsort der Vermissten geben können, werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Mannheim unter der Telefonnummer 0621/174-4444 in Verbindung zu setzen. Darüber hinaus nimmt auch jede andere Polizeidienststelle Ihre Hinweise entgegen.

