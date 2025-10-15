PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Person fährt gegen Hauswand und flieht

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagvormittag kollidierte ein Autofahrer mit einer Hauswand in der Kellereistraße.

Ein 63-jähriger Autofahrer rangierte mit seinem Nissan gegen 10:30 Uhr auf der Kreuzung der Kellereistraße/Rosengasse und stieß dabei mit seinem Heck gegen die Hauswand eines in der Kellereistraße befindlichen Hauses. Ersten Ermittlungen zufolge wurde eine Zeugin auf den Unfall aufmerksam, als sie einen lauten Knall hörte, woraufhin sie die Polizei verständigte. Der Fahrer des Nissan setzte unmittelbar nach der Kollision seine Fahrt über die Kellereistraße in Fahrtrichtung Friedrichstraße fort, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Durch eingeleitete Fahndungsmaßnahmen konnte der 63-jährige Unfallverursacher im Nachgang ausfindig gemacht werden. Dieser muss sich nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten. Der an der Hauswand sowie am Auto entstandene Sachschaden kann zum aktuellen Zeitpunkt nicht beziffert werden.

Das Polizeirevier Eberbach hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Arne Falter
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

