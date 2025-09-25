PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250925.1 Kiel: Auto überschlägt sich nach Trunkenheitsfahrt

  • Bild-Infos
  • Download

Kiel (ots)

Heute Nacht kam der Fahrer eines Skodas auf der Bundesstraße 76 in Höhe des Winterbeker Wegs nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Fahrzeugführer flüchtete zunächst. Polizeibeamte trafen den Mann kurze Zeit später in Unfallnähe an. Das Polizeibezirksrevier Kiel nahm die Ermittlungen auf.

Heute gegen 3:15 Uhr verunfallte ein 24-jähriger Mann auf der Bundesstraße 76 im Stadtgebiet. Auf der B 76 in Fahrtrichtung Plön auf Höhe des Winterbeker Weges beabsichtigte der Fahrzeugführer nach jetzigem Ermittlungsstand nach rechts abzubiegen. Hierbei kam er von der Fahrbahn nach links ab und kollidiert zunächst mit der dortigen Mittelinsel, überschlug sich und prallte gegen einen Lichtmast. Der Pkw blieb daraufhin auf dem Fahrzeugdach auf der Fahrbahn liegen. Der Fahrer des Pkw habe Zeugenangaben zufolge daraufhin selbständig das Fahrzeug verlassen und sei geflüchtet.

Die eingesetzten Polizeikräfte trafen den vermeintlichen Fahrzeugführer im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung in einer naheliegenden Bushaltestelle an. Der 24-jährige Deutsche stand offenbar unter dem Einfluss von Alkohol und kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Ein Arzt entnahm dem Mann eine Blutprobe.

Der Lichtmast erlitt durch die Kollision starke Schäden und musste durch Mitarbeitende der Stadtwerke entfernt werden. Die Staatsanwaltschaft Kiel ordnete die Beschlagnahme des Fahrzeuges an.

Das Polizeibezirksrevier Kiel leitete gegen den 24-Jährigen ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke und wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein.

Stephanie Lage, Polizeidirektion Kiel

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Pressestelle
Gartenstraße 7
24103 Kiel

Tel. +49 (0) 431 160 2010
E-Mail pressestelle.kiel.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell

