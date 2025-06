Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unter Drogeneinfluss durch die Nacht...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... fuhr ein 47-Jähriger aus Schwetzingen am 16.06.2025, als er mit einem Transporter in der Konrad-Adenauer-Straße in 67433 Neustadt/W. um 22:45 Uhr einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Während der Kontrolle konnte nämlich festgestellt werden, dass der Mann unter dem Einfluss von Amfetamin und Cannabis steht. Hierzu gab dieser leidlich an, dass er nahezu täglich Cannabis konsumieren würde und am heutigen Tag auch Amfetamin einnahm. Aufgrund dieser Tatsache musste dieser den Fahrzeugschlüssel einem Bekannten übergeben und in der hiesigen Dienstelle eine Blutprobe abgeben. Nun kommt auf den Fahrer ein Straf-, sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Zudem wird die zuständige Führerscheinstelle informiert.

