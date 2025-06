POL-PDNW: Zu tief ins Glas geschaut...

Lambrecht (Pfalz) (ots) - Die Polizeiinspektion Neustadt/W. führte am 16.06.2025 im Laufe des morgens eine Geschwindigkeitsmessung in der Wiesenstraße vor der dortigen Realschule durch. Von 22 gemessenen Verkehrsteilnehmer waren 5 Verkehrsteilnehmer zu schnell. Der Schnellste wurde mit 46 km/h bei erlaubten 30 km/h gemessen. Es musste daher ein Verwarngeld in Höhe von 50 EUR erhoben werden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße Hahn, POK Telefon: ...

