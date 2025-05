Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Positiver Drogen- und Alkoholtest nach Unfall auf Parkplatz

Olpe (ots)

Am Donnerstag (8. Mai) ereignete sich ein Unfall auf einem Parkplatz in der "Ziegeleistraße". Zwei Autos waren dort gegen 7:45 Uhr frontal gegeneinandergestoßen. Die beiden Fahrzeugführer, ein 41-Jähriger und eine 35-Jährige, blieben unverletzt. An ihren weiterhin fahrbereiten Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden im unteren zweistelligen Eurobereich. Im Verlauf der Unfallaufnahme erhielten die Beamten jedoch Hinweise darauf, dass der 41-Jährige seinen PKW unter Drogeneinfluss geführt haben könnte. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest bekräftigte diesen Verdacht. Der Mann wurde daher zur Polizeiwache gebracht. Hier erlangten die Polizeibeamten zudem den Verdacht, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest bestätigte diesen Verdacht. Daher wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Die Polizeibeamten fertigten eine Anzeige und beschlagnahmten den Führerschein des 41-Jährigen.

