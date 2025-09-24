Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250924.1 Kiel: BMW-Fahrer ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss gestoppt

Kiel (ots)

Bei der Kontrolle eines Verkehrsteilnehmers im Kieler Stadtteil Ravensberg stellten Polizisten der Fahrradstaffel gleich mehrere Verstöße fest. Unter anderem besaß der 25-jährige Fahrer des Pkw keinen Führerschein und es ergaben sich Anhaltspunkte, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt und ließen das Fahrzeug abschleppen.

Der BMW war am letzten Mittwoch, gegen 12:00 Uhr, im Stadtteil Ravensberg unterwegs, als Polizisten der Fahrradstaffel sich dazu entschlossen, eine allgemeine Verkehrskontrolle durchzuführen. Bei der Überprüfung der Fahrzeugpapiere stellte sich heraus, dass die angebrachten Kennzeichen zu einem Opel gehörten. Sie hätten nicht an dem BMW angebracht werden dürfen. Die Polizisten führten weitere Ermittlungen durch und konnten die Halterin des Opel telefonisch erreichen. Sie hatte ihr Fahrzeug seit längerer Zeit nicht benutzt und daher auch den Diebstahl der Kennzeichen bislang nicht bemerkt.

Bei der genaueren Überprüfung des deutschen Fahrers ergaben sich Anhaltspunkte, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Daher ordneten die Polizisten eine Blutprobe an. Einen Führerschein besaß der Fahrer nicht. Diesen musste er bereits in der Vergangenheit auf Grund anderer Delikte abgeben.

Da der BMW nicht versichert war, musste er durch einen Abschlepper aus dem öffentlichen Verkehrsraum entfernt werden.

Das Polizeibezirksrevier Kiel leitete gegen den Fahrer des BMW ein Ermittlungsverfahren ein. Er kam nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.

Mathias Stöwer

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell