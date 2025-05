Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emlichheim - Zeugen nach Einbruch in Bäckerei gesucht

Emlichheim (ots)

In der Nacht von Sonntag, den 04.05.2025 auf Montag, den 05.05.2025, in der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 2:20 Uhr hat sich eine unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zu einer Bäckerei an der Bahnhofstraße in 49824 Emlichheim, verschafft. Augenscheinlich konnten sie jedoch keine Beute machen, wobei sie dennoch einen Schaden von etwa 5000 Euro anrichteten. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Telefonnummer: 05943/92000 zu melden.

