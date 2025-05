Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle - VW Passat beschädigt - Zeugen gesucht

Spelle (ots)

Am 30. April zwischen 16.40 und 16.48 Uhr wurde ein an der Ringstraße in Höhe der Hausnummer 37a abgestellter grauer VW Passat durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer mutmaßlich beim Ein-/Ausparken beschädigt. Anschließend setzte der Verursacher seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Spelle unter der Rufnummer 05977/204360 entgegen.

