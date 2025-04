Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrüche in Dormagen und Grevenbroich

Dormagen / Grevenbroich (ots)

An einer Wohnung an der Elsa-Brändström-Straße in Dormagen klingelte am Dienstag (01.04.), gegen 19:40 Uhr, eine unbekannte Person. Die Bewohner öffneten nicht und kurze Zeit später konnten sie ein Geräusch wahrnehmen. Bei der Nachschau sahen sie zwei Personen vor einem Fenster. Die Unbekannten hatten Werkzeug dabei und versuchten dieses aufzuhebeln. Als die Tatverdächtigen die Bewohnerin bemerkten, flüchteten diese in Richtung Elsa-Brändström-Straße / Christoph-Hufeland-Straße. Ein Tatverdächtiger sei männlich, circa 30 bis 35 Jahre alt, circa 180 Zentimeter groß, habe einen Vollbart und trug eine schwarze Basecap und war schwarz gekleidet. Er soll eine Brechstange in der Hand gehalten haben. Der zweite Tatverdächtige sei circa 30 bis 35 Jahre alt und 175 bis 180 Zentimeter groß. Er soll kurze dunkle Haare haben und eine weiße Jacke getragen haben.

Ebenfalls in Dormagen versuchten Unbekannte in eine Wohnung am Veilchenweg in Dormagen zu gelangten. In der Zeit von Sonntag (30.03.), circa 16 Uhr, auf Dienstag (01.04.), circa 9 Uhr, versuchten die Tatverdächtigen eine Terrassentür aufzuhebeln. Es blieb bei einem Versuch.

In Grevenbroich kam es am Dienstag in der Zeit von 15 Uhr bis 21:40 Uhr zu einem Wohnungseinbruch. Unbekannte gelangten nach ersten Erkenntnissen über eine Balkontür in die Wohnung an der Elbinger Straße und durchwühlten mehrere Zimmer. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen.

An der Straße am "Klostereck" in Grevenbroich kam es am Dienstag zwischen 14:45 Uhr und 22:30 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung. Die mutmaßlichen Einbrecher beschädigten eine Balkontür. Es ist Teil der Ermittlungen, ob etwas entwendet worden ist.

Wer zu einer der Taten Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 bei den Ermittlern vom Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Terrassentüren, Kellereingänge oder gekippte Fenster: Einbrecher sind häufig auf der Suche nach einfachen Einstiegsmöglichkeiten in Häuser und Wohnungen. Dabei gehen sie oft in Eile vor - deswegen können häufig schon einfacher Sicherungsmaßnahen vor einem Einbruch schützen. Achten Sie deswegen darauf, sämtliche Zugänge beim Verlassen der Wohnung zu verriegeln, und lassen Sie sich von der Polizei zum Thema Einbruchsschutz beraten. Ein kostenfreier Termin vor Ort kann unter der Rufnummer 02131 3000 vereinbart werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell