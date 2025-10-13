PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-VDKO: Ankündigung Ferienreisekontrolle am Dienstag, den 21.10.2025, auf der A3

56412 Heiligenroth, Raststätte Heiligenroth an der BAB 3 (ots)

Am Dienstag, den 21.10.2025, findet auf der Tank- und Rastanlage Heiligenroth eine Kontrolle des Ferienreiseverkehrs in Fahrtrichtung Süden statt. Die Kontrolle wird durch die Polizeiautobahnstation Montabaur mit Unterstützung der Verkehrsdirektion Koblenz durchgeführt.

Für Medienvertreter besteht die Möglichkeit, von 10:00 Uhr bis 11:00 Uhr der Kontrolle beizuwohnen.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Koblenz
Polizeiautobahnstation Montabaur
An der Autobahnmeisterei 6
56412 Heiligenroth

EPHK Wolf
Telefon: 02602 - 9327 200
pastmontabaur@polizei.rlp.de

