Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Verkehrsunfall mit Vollsperrung

Neustadt/Wied (ots)

Am 05.10.2025 gegen 03:03 Uhr ereignete sich auf der BAB 3, in Fahrtrichtung Köln, auf Höhe des Parkplatzes Epgert ein Alleinunfall. Der PKW kam dabei aus noch ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Verkehrsschild und kam im Grünstreifen zum Stillstand.

Aufgrund der Bergungs- und Rettungsmaßnahmen war die Feuerwehr Horhausen/Pleckhausen, der Rettungsdienst sowie die PASt Montabaur mit hoher Kräfteanzahl vor Ort.

Die Fahrbahn musste für ca. 2 h voll gesperrt werden.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell