POL-VDKO: LKW-Auffahrunfall auf BAB 61 - Abschlussmeldung

Grafschaft (ots)

Am 25.09.2025 gegen 10:25 Uhr wurde hiesiger Dienststelle auf der BAB61, Fahrtrichtung Norden, zwischen dem Autobahndreieck Bad Neuenahr-Ahrweiler und dem Autobahnkreuz Meckenheim ein Auffahrunfall mit mehreren LKW gemeldet. Vor Ort musste, nach derzeitigem Ermittlungsstand, ein Lastzug verkehrsbedingt auf dem mittleren von drei Fahrstreifen abbremsen. Der nachfolgende LKW kam ebenfalls rechtzeitig zum Stillstand. Der dritte LKW konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Heck des vorausfahrenden LKW und schob diesen leicht auf das Heck des davor stehenden Lastzuges.

Durch den Unfall wurden zwei Fahrer leichtverletzt in Krankenhäuser verbracht. Es entstand Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

Die Richtungsfahrbahn Norden musste für die Unfallaufnahme für ca. eine Stunde gesperrt werden, danach floss der Verkehr über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbei. Die Bergungsarbeiten werden noch bis ca. 13 Uhr andauern.

Aufgrund der zunächst unklaren Ausgangssituation wurden zahlreiche Einsatzkräfte zur Unfallstelle alarmiert. Im Einsatz war der Rettungsdienst mit 5 Rettungswagen, 2 Rettungshubschraubern, LNA und ORGEL, die Feuerwehr Bad Neuenahr-Ahrweiler, die Autobahnmeisterei Mendig sowie die Autobahnpolizei Mendig.

