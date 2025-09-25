Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: LKW-Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen

Grafschaft (ots)

Hiesiger Dienststelle wurde soeben (25.09.2025, 10:25 Uhr) mitgeteilt, dass es auf der BAB61 Fahrtrichtung Norden zwischen dem Autobahndreieck Bad-Neuenahr-Ahrweiler und dem Autobahnkreuz Meckenheim zu einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren LKW gekommen sei.

Näheres ist noch nicht bekannt, Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sind auf der Anfahrt.

Es wird nachberichtet, von Nachfragen bitten wir bis dahin abzusehen.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell