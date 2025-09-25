Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Zwei Verkehrsunfälle aufgrund Aquaplaning

Montabaur (ots)

In der Nacht vom 24.09.2025 auf den 25.09.2025 ereigneten sich im Dienstgebiet der Polizeiautobahnstation Montabaur zwei Verkehrsunfälle, die auf die vorherrschende Wetterlage zurückzuführen sind.

Auf der BAB 3 in Fahrtrichtung Köln, auf Höhe des Kilometers 56,5 verlor der Fahrer eines PKW gegen 20:45 Uhr aufgrund von Aquaplaning die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kollidierte zunächst mit der Mittelschutzplanke und anschließend mit einem weiteren PKW. Der weitere PKW geriet dadurch ebenfalls ins Schleudern und kam entgegengesetzt der Fahrtrichtung zum Stillstand. Durch die Kollision wurde glücklicherweise niemand verletzt.

Der zweite Unfall ereignete sich gegen 00:53 Uhr auf der BAB 48, in Fahrtrichtung Autobahndreieck Dernbach, auf Höhe des Kilometers 22,5. Auch hierbei verlor der Fahrzeugführer aufgrund von Aquaplaning die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit der Betonschutzmauer und anschließend mit der Leitplanke. Alle vier Fahrzeuginsassen wurden leicht verletzt und in nahegelegene Krankenhäuser gebracht.

Für die Unfallaufnahme und zwecks Bergung der Fahrzeuge war die BAB 3 für ca. 40 Minuten und die BAB 48 für ca. 1,5h voll gesperrt. Bei beiden Verkehrsunfällen entstand ein jeweiliger Gesamtschaden im unteren fünfstelligen Bereich.

