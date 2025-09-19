Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Erstmeldung: Verkehrsunfall mit Personenschaden; Rettungshubschrauber im Einsatz

Kaisersesch (ots)

Am 19.09.2025 um 17.35 Uhr wurde der Polizeiautobahnstation Mendig ein schwerer Verkehrsunfall auf der A48, Fahrtrichtung Koblenz zwischen den Anschlussstellen Kaisersesch und Kaifenheim gemeldet. Derzeit befinden sich Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf der Anfahrt, nähere Details sind noch nicht bekannt. Zwecks Landung des Rettungshubschraubers muss die Richtungsfahrbahn Koblenz aktuell voll gesperrt werden.

Aufgrund der laufenden Unfallaufnahme wird ausdrücklich darum gebeten, von weiteren Presseanfragen abzusehen. Es folgt unaufgefordert eine Abschlussmeldung.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell