Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person; Zeugenaufruf

Bassenheim (ots)

Am Sonntag, 21.09.2025, kam es gegen 20:55 Uhr auf der BAB 48, zwischen dem Autobahnkreuz Koblenz und dem Parkplatz Goloring in Fahrtrichtung Dreieck Vulkaneifel zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Der Unfallverursacher fuhr auf das Fahrzeug des Geschädigten aus bislang ungeklärter Ursache auf, so dass dieser die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und dadurch mehrfach mit den Schutzplanken kollidierte. Der Geschädigte wurde hierdurch leicht verletzt und musste zur weiteren Abklärung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle. Verkehrsteilnehmer, welche zur besagten Zeit die BAB 48 in Fahrtrichtung Dreieck-Vulkaneifel befuhren und Hinweise zu einem möglichen Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiautobahnstation Mendig zu melden.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Koblenz
Polizeiautobahnstation Mendig
PHK Weber

Telefon: 02652-97950

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

