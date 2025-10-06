PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Kontrollmaßnahmen "Focus on the Road"

Montabaur (ots)

Das europaweite Polizei-Netzwerk Roadpol führt jährlich verschiedene Aktionstage in den verkehrsrelevanten Bereichen durch. Ziel dieser europaweiten Kontrolltage ist die Senkung von Verkehrstoten und Verkehrsunfällen mit schwerem Ausgang. Durch die hohe Kontrolldichte in den Aktionszeiträumen kann eine Vielzahl an Fahrzeugen und Personen kontrolliert werden. In der 41. Kalenderwoche 2025 findet die Roadpol-Kontrollaktion "Focus on the Road" statt. Im Hinblick auf Abstand, Geschwindigkeit, Vorfahrt, Alkohol & Drogen sowie besonders Ablenkung im Straßenverkehr durch mobile Endgeräte werden verstärkt Kontrollmaßnahmen durchgeführt. Durch ein Zusammenwirken der Dienststellen der Verkehrsdirektion Koblenz kann somit intensive Präventionsarbeit geleistet werden. Am 06.10.2025 führte die Polizeiautobahnstation Montabaur federführend eine solche Kontrollaktion durch. Dabei wurden im Rahmen von mobilen und stationären Kontrollen im Zeitraum von 12:00-17:00 Uhr 41 Fahrzeuge kontrolliert. Gegen die verantwortlichen Fahrzeugführer wurden insgesamt zwei Strafverfahren und 31 Ordnungswidrigkeitenverfahren (davon 23x Ablenkung durch Handynutzung am Steuer) eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Koblenz
Polizeiautobahnstation Montabaur
PHK Ecker

Telefon: 02602/9327-0

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

