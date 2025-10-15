Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unbekannte Person entfernt sich unerlaubt nach Unfall - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Montagnachmittag kam es im Mannheimer Ortsteil Jungbusch zu einem Unfall, bei welchem sich die verursachende Person unerlaubterweise von der Unfallstelle entfernte.

Gegen 17:30 Uhr wurde ein 36-jähriger Autofahrer auf der Gegenfahrbahn, trotz eines Überholverbots, in der Hellingstraße in Fahrtrichtung Hafenstraße überholt. Bei dem Überholvorgang des VW-Fahrers oder der VW-Fahrerin touchierte dieser den Toyota des 36-Jährigen, wodurch ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro entstand. Anschließend setzte er oder sie die Fahrt fort, ohne anzuhalten und die Personalien zu hinterlassen.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge wurde die unfallverursachende Person während des Überholvorgangs von einem bislang unbekannten Zeugen beobachtet. Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet den Zeugen sowie weitere Personen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Unfallgeschehen mitteilen können, sich unter der Telefonnummer 0621 174-4222 zu melden.

