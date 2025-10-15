Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Drei Fahrzeuge bei Kreuzungsunfall in Mannheim-Schwetzingerstadt beschädigt

Mannheim (ots)

Am Dienstagmorgen, gegen 07:20 Uhr, kam es in Mannheim-Schwetzingerstadt, an der Kreuzung Schwetzinger Straße / Viehhofstraße, zu seinem Verkehrsunfall mit Sachschaden, an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren.

Eine 40-jährige Citroen-Fahrerin missachtete auf der genannten Kreuzung die Vorfahrt einer 32-jährigen Skoda-Fahrerin sowie einer 54-jährigen Mitsubishi-Fahrerin und kollidierte mit beiden Fahrzeugen. Dabei verlor der Mitsubishi Öl, weshalb die Fahrbahn durch eine Fachfirma gereinigt werden musste.

Während der gesamten Unfallaufnahme musste der Verkehr durch Polizeikräfte geregelt werden, da die Ampelanlage an der Kreuzung ausgefallen war. Die Ampelschaltung wurde zwischenzeitlich repariert.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht geklärt. Verletzt wurde hierbei glücklicherweise niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell