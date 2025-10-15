Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Spurwechsel führt zu 6000 Euro Sachschaden

Mannheim (ots)

Am Dienstag, gegen 14:15 Uhr, kam es in Mannheim-Wallstadt zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden.

Eine 53-jährige Mercedes-Fahrerin sowie ein 53-jähriger BMW-Fahrer waren auf dem Wingertsbuckel in Richtung Mannheim-Wallstadt unterwegs. Der BMW-Fahrer wollte nach rechts in Richtung Sudetenstraße abbiegen und fuhr auf die dafür vorgegebene Abbiegespur.

Die Mercedes-Fahrerin war zeitgleich auf der Geradeausspur, entschied sich jedoch kurzfristig ebenfalls, in Richtung Sudetenstraße abzubiegen und wechselte verbotenerweise den Fahrstreifen über die durchgezogene Linie. Hierbei kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Diese blieben jedoch fahrbereit, sodass die Unfallbeteiligten ihre Fahrt nach der Unfallaufnahme fortsetzten konnten.

Der Gesamtsachschaden wird auf rund 6000 Euro geschätzt. Verletzt wurde hierbei glücklicherweise niemand.

