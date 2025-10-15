PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Zahlreiche Fahrzeugreifen in Schwetzingen beschädigt - Zeugen- und Geschädigtenaufruf

Mannheim (ots)

Im Zeitraum von Montagabend, 14. Oktober 2025, etwa 20 Uhr, bis Dienstagmorgen, 15. Oktober 2025, gegen 6.45 Uhr, kam es in mehreren Straßenzügen in Schwetzingen zu einer Serie von Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte eine bislang unbekannte Täterschaft an mindestens 23 Fahrzeugen jeweils einen oder mehrere Reifen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge wurden die Reifen mit einem spitzen Gegenstand zerstochen. Betroffen waren Fahrzeuge, die in der Viktoriastraße, Augustastraße, Friedrich-Ebert-Straße, Hackerstraße, Carl-Gördeler-Straße, Lindenstraße, Luisenstraße, Clementine-Bassermann-Straße, Sudetenring, August-Neuhaus-Straße, Walter-Rathenau-Straße sowie die Bodelschwingstraße abgestellt waren.

Ob darüber hinaus weitere Fahrzeuge beschädigt wurden, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Eine Überwachungskamera konnte eine verdächtige Person aufnehmen, welche möglicherweise als Täter in Frage kommt. Die Person war dunkel bekleidet und trug einen Hoodie mit auffälligen, großflächigen Schriftzügen bzw. Mustern auf dem Rücken.

Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 5.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen führt derzeit das Polizeirevier Schwetzingen.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im genannten Zeitraum gemacht haben oder Hinweise zu der beschriebenen Person geben können, sowie weitere Geschädigte, deren Fahrzeuge in diesem Bereich ebenfalls beschädigt wurden, sich unter der Telefonnummer 06202 / 288-0 beim Polizeirevier Schwetzingen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

