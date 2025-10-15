PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Hund nimmt verdächtigen Gegenstand auf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagabend gegen 22:40 Uhr nahm ein Hund beim Gassigehen in der Straße Westend einen verdächtigen Gegenstand auf. Die Besitzerin bemerkte, dass der Vierbeiner etwas ins Maul genommen hatte und entfernte den Gegenstand mit einem beherzten Griff. Hierbei stellte sie fest, dass es sich um einen verdächtigen Fleischbrocken handelte, weshalb sie die Polizei alarmierte. Eine Absuche im weiteren Umfeld ergab keine Auffälligkeiten. Auch der Gesundheitszustand des Hundes ist unauffällig.

Dennoch rät das Polizeipräsidium Mannheim Hundebesitzern, stets darauf zu achten, was deren treue Wegbegleiter aufnehmen. Bei verdächtigen Wahrnehmungen sollte immer die Polizei informiert werden.

