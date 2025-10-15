Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Betrugsversuche mit gefälschtem Mobiltelefon

Mannheim (ots)

Zu mehreren Betrugsversuchen kam es am frühen Dienstagabend in einem Einkaufsmarkt in der Maybachstraße im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt-Ost.

Eine 30-Jährige sprach um kurz nach 17:30 Uhr im Markt Kunden an und bot dabei ihr hochpreisiges Smartphone der Marke Apple zum Kauf an. Den Kunden kam dies suspekt vor und meldeten die Person der Marktleistung, welche wiederum die Polizei verständigte. Eine Streife des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt ging der Sache nach und konnte die Frau antreffen. Eine Überprüfung ergab, dass es sich bei dem Gerät um eine Fälschung handelte. Daher wurde die Frau vorläufig festgenommen. Sie muss sich nun wegen versuchten Betruges verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell