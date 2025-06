HZA-N: Hauptzollamt Nürnberg feiert Jubiläum in der Südkaserne

Hauptzollamt Nürnberg

Am 08. Juni kann das Hauptzollamt Nürnberg auf 25 Jahre am Standort Südkaserne zurückblicken.

Im März 2000 hatte nach einer vierjährigen Umbauzeit und monatelanger detaillierter Planung der Umzug aus der Weddigenstraße in die Frankenstraße begonnen, am 08. Juni fand dieser sein Ende mit der offiziellen Eröffnung der Dienststelle.

437 der insgesamt 637 Bediensteten des Hauptzollamts Nürnberg verrichten heute dort ihren Dienst und sind unter anderem für die Erhebung von Zöllen und Verbrauchsteuern, die Bekämpfung der Schwarzarbeit und für die innere Verwaltung zuständig. Knapp 2,5 Milliarden Euro hat das Hauptzollamt 2024 eingenommen - ein Großteil davon fließt in den Bundeshaushalt.

"Die letzten 25 Jahre waren geprägt vom stetigen Wandel und der Übernahme neuer Aufgaben", so Sabine Heise, Leiterin des Hauptzollamts Nürnberg. "So ist der Zoll seit 2004 alleinzuständig für die Bekämpfung der Schwarzarbeit in allen Branchen und hat 2014 die Erhebung der KFZ - Steuer übernommen. Mit unserem Hauptstandort in der Nürnberger Südstadt und unseren Zollämtern am Hafen und Flughafen, in Erlangen - Tennenlohe und Ansbach sind wir in Mittelfranken präsent und auch für die Zukunft gut gerüstet".

