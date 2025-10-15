Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Angelbachtal/Rhein-Neckar-Kreis: Mehrere Autos geöffnet und Wertsachen gestohlen - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Im Zeitraum zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen wurden in der Hauptstraße mehrere Autos geöffnet und darin befindliche Wertsachen entwendet.

Eine bislang unbekannte Täterschaft öffnete zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen Sonntag, gegen 17:30 Uhr, und Montag, gegen 07:30 Uhr, in der Hauptstraße zwei Autos, die dort zuvor von ihren Besitzern abgestellt worden waren. Von dem schwarzen Jeep und dem silberfarbigen Mercedes wurden die Innenräume nach Wertsachen durchsucht. Die unbekannte Täterschaft wurde schließlich fündig und entwendete aus dem Jeep Wertgutscheine in einer Gesamthöhe von rund 200 Euro. Aus dem Mercedes wurden persönliche Dokumente, unter anderem mehrere Fahrzeugscheine, sowie Gegenstände im Wert von etwa 50 Euro entwendet.

Im gleichen Zeitraum wurde in unmittelbarer Nähe, ebenfalls in der Hauptstraße, ein grauer Fiat geöffnet und nach Wertsachen durchsucht. Bisherigem Ermittlungsstand zufolge wurde in diesem Fall nichts aus dem Innenraum des Fahrzeugs entwendet.

Das Polizeirevier Sinsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft unter anderem einen möglichen Tatzusammenhang. Personen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu den Taten mitteilen können, werden gebeten, sich beim zuständigen Polizeiposten Angelbachtal unter der Telefonnummer 07265 911200 zu melden.

