PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Angelbachtal/Rhein-Neckar-Kreis: Mehrere Autos geöffnet und Wertsachen gestohlen - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Im Zeitraum zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen wurden in der Hauptstraße mehrere Autos geöffnet und darin befindliche Wertsachen entwendet.

Eine bislang unbekannte Täterschaft öffnete zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen Sonntag, gegen 17:30 Uhr, und Montag, gegen 07:30 Uhr, in der Hauptstraße zwei Autos, die dort zuvor von ihren Besitzern abgestellt worden waren. Von dem schwarzen Jeep und dem silberfarbigen Mercedes wurden die Innenräume nach Wertsachen durchsucht. Die unbekannte Täterschaft wurde schließlich fündig und entwendete aus dem Jeep Wertgutscheine in einer Gesamthöhe von rund 200 Euro. Aus dem Mercedes wurden persönliche Dokumente, unter anderem mehrere Fahrzeugscheine, sowie Gegenstände im Wert von etwa 50 Euro entwendet.

Im gleichen Zeitraum wurde in unmittelbarer Nähe, ebenfalls in der Hauptstraße, ein grauer Fiat geöffnet und nach Wertsachen durchsucht. Bisherigem Ermittlungsstand zufolge wurde in diesem Fall nichts aus dem Innenraum des Fahrzeugs entwendet.

Das Polizeirevier Sinsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft unter anderem einen möglichen Tatzusammenhang. Personen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu den Taten mitteilen können, werden gebeten, sich beim zuständigen Polizeiposten Angelbachtal unter der Telefonnummer 07265 911200 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Arne Falter
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 15.10.2025 – 12:13

    POL-MA: Mannheim: Betrugsversuche mit gefälschtem Mobiltelefon

    Mannheim (ots) - Zu mehreren Betrugsversuchen kam es am frühen Dienstagabend in einem Einkaufsmarkt in der Maybachstraße im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt-Ost. Eine 30-Jährige sprach um kurz nach 17:30 Uhr im Markt Kunden an und bot dabei ihr hochpreisiges Smartphone der Marke Apple zum Kauf an. Den Kunden kam dies suspekt vor und meldeten die Person der Marktleistung, welche wiederum die Polizei verständigte. Eine ...

    mehr
  • 15.10.2025 – 12:09

    POL-MA: Mannheim: Spurwechsel führt zu 6000 Euro Sachschaden

    Mannheim (ots) - Am Dienstag, gegen 14:15 Uhr, kam es in Mannheim-Wallstadt zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Eine 53-jährige Mercedes-Fahrerin sowie ein 53-jähriger BMW-Fahrer waren auf dem Wingertsbuckel in Richtung Mannheim-Wallstadt unterwegs. Der BMW-Fahrer wollte nach rechts in Richtung Sudetenstraße abbiegen und fuhr auf die dafür vorgegebene Abbiegespur. Die Mercedes-Fahrerin war zeitgleich auf der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren