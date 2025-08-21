PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Fahrradcodierung am 25. August 2025 in Zingst

Zingst (ots)

Am Montag, dem 25. August 2025, findet in der Zeit von 10:00 bis 17:00 Uhr im Fußgängerbereich der Seestraße/Strandstraße in Zingst eine kostenlose Fahrradcodierung statt. Das Präventionsteam der Polizeiinspektion Stralsund ist vor Ort und kommt gern mit den Besuchern ins Gespräch. Weiterhin wird die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle zum Thema Einbruchschutz und Fahrradsicherheit beraten.

Interessierte sind herzlich eingeladen, ihr Rad codieren zu lassen. Alles, was für die Fahrradcodierung benötigt wird, ist ein gültiger Personalausweis sowie das Fahrrad. Minderjährige sollten in Begleitung ihrer Eltern erscheinen oder sich eine entsprechende Vollmacht ausstellen lassen.

Sollte es sich bei dem zu codierenden Fahrrad um ein E-Bike handeln, wird darum gebeten, den Akku bereits im Vorfeld auszubauen. Wenn dies nicht möglich ist, bringen Sie bitte den Schlüssel zum (kurzzeitigen) Ausbau des Akkus mit. Fahrräder mit Carbon-Rahmen können aus technischen Gründen leider nicht codiert werden.

Die Fahrradcodierung dient dazu, Fahrräder mit einer gut sichtbaren, individuellen Kennzeichnung zu versehen. Dies kann zum einen potenzielle Diebe abschrecken. Außerdem macht der Code die Weitergabe und den Verkauf gestohlener Räder unattraktiv, da er nur sehr schwer zu entfernen ist. Zum anderen ermöglicht ein Fahrradcode eine schnelle Zuordnung, wenn ein gestohlenes Fahrrad aufgefunden wurde.

Neben der individuellen Kennzeichnung empfiehlt die Polizei, abgestellte Fahrräder immer gegen Diebstahl zu sichern:

   - Nutzen Sie stabile Fahrradschlösser, bei E-Bikes gern mehrere 
     Schlösser verwenden.
   - Schließen Sie Ihr Fahrrad immer an fest verankerten Gegenständen
     an.
   - Sichern Sie Ihr Fahrrad immer mit Rahmen, Vorder- und Hinterrad.
   - Bei E-Bikes sollten wertvolle Zubehörteile (z.B. Akku) unbedingt
     mit einem zusätzlichen Schloss gesichert werden.
   - Öffentlichkeit schützt vor Diebstahl: Stellen Sie Ihr Rad nicht 
     in dunklen Ecken ab.

Weitere Informationen rund um das Thema Diebstahl von Zweirädern sind auf www.polizei.mvnet.de und www.polizei-beratung.de zu finden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stralsund
Juliane Boutalha
Telefon: 03831/245-204
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de
Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell

