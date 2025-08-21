PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Unbekannte Täter klauen Aale aus Reusen

Insel Hiddensee (ots)

Am gestrigen Mittwoch, dem 20. August 2025 erschien ein 54-jähriger deutscher Mann von der Insel Hiddensee und zeigte den vermutlichen Diebstahl seines Fischbestandes an.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befand sich der frisch gefangene Aal in Aalkorbreusen im Bereich des Boddens Buger Haken. Offenbar wurde der Fisch in der Zeit vom 17. August 2025, 12:00 Uhr, bis zum 19. August 2025, 07:30 Uhr, durch bislang unbekannte Täter entwendet. Die Reusen selbst wurden nicht beschädigt. Es wurden etwa zwölf Kilogramm Aal entwendet, was einen Stehlschaden von etwa 240,00 Euro ausmacht.

Vermutlich kannten sich die Täter mit den Standorten und Abläufen des Aalfanges aus.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls aufgenommen.

Die Polizei bittet nun Zeugen, die zum Vorfall Angaben machen können, oder den womöglich frischer Aal angeboten wurde, sich bei der Polizeistation in Hiddensee unter 038300 50131, der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stralsund
Juliane Boutalha
Telefon: 03831/245-204
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de
Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell

