Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Anwohner will Ruhe herstellen und gerät in Streit mit DJ

Ribnitz-Damgarten (ots)

Während einer Veranstaltung im Ribnitzer Hafen am gestrigen Abend (19. August 2025) wollte ein 67-jähriger deutscher Anwohner gegen 23 Uhr offenbar "Ruhe herstellen", weil er sich scheinbar vom Lärm gestört fühlte. Hierfür begab er sich augenscheinlich zum DJ Pult mit einem Kabelschneider in der Hand. Es kam zur Auseinandersetzung, infolge welcher sich der DJ (31-jähriger Kirgise) scheinbar bedroht wurde. Es wurden keine Personen verletzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Bedrohung aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stralsund
Juliane Boutalha
Telefon: 03831/245-204
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de
Internet: http://www.polizei.mvnet.de

