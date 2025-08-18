PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Stralsund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Pferd geht durch - Kutsche wickelt sich um Laterne

Ribnitz-Damgarten (ots)

Am heutigen Montag, dem 18. August 2025, wurde die Polizei gegen 11:30 Uhr über die integrierte Rettungsleitstelle über einen Verkehrsunfall in der Pütnitzer Straße in Ribnitz-Damgarten informiert.

Nach derzeitigem Kenntnistand war ein 74-jähriger Deutscher mit seinem Pferd und einer Kutsche auf der Pütnitzer Straße unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache erschrak sich das Pferd, sodass es scheute. In der weiteren Folge wickelte sich das Gespann um eine Straßenlaterne. Der Mann fiel heraus wurde dabei schwer verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus geflogen. Das Pferd blieb unverletzt und wurde von einem Polizeibeamten aus dem Gefährt gespannt und auf eine Koppel gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stralsund
Juliane Boutalha
Telefon: 03831/245-204
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de
Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Stralsund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Stralsund
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Stralsund
Alle Meldungen Alle
  • 18.08.2025 – 11:45

    POL-HST: Sail GP in Sassnitz - Polizei zieht positive Bilanz und lobt Organisatoren

    Sassnitz (ots) - Der Polizeieinsatz anlässlich der Sail GP in Sassnitz 2025 am vergangenen Wochenende (16. und 17. August 2025) verlief aus Sicht der Polizei erfolgreich. Für Sicherheit auf dem Veranstaltungsgelände sowie im Straßenverkehr sorgten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Stralsund gemeinsam mit Unterstützungskräften des Landesbereitschaftspolizeiamts ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 07:34

    POL-HST: Fahrradcodierung am 19. August 2025 im Amt Niepars

    Niepars (ots) - Am Dienstag, dem 19. August 2025, findet in der Zeit von 13:00 bis 18:00 Uhr beim Amt Niepars eine kostenlose Fahrradcodierung statt. Das Präventionsteam der Polizeiinspektion Stralsund ist vor Ort und kommt gern mit den Besuchern ins Gespräch. Interessierte sind herzlich eingeladen, ihr Rad codieren zu lassen. Alles, was für die Fahrradcodierung benötigt wird, ist ein gültiger Personalausweis sowie ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren