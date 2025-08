POL-MFR: (786) Fußgänger von Pkw angefahren - Fahrer beging Unfallflucht

Nürnberg (ots) - Der Versuch des Diebstahls zweier Tafeln Schokolade am Montagvormittag (04.08.2025) endete für einen 33-Jährigen in Nürnberg im Gefängnis. Er wehrte sich gegen Mitarbeiter eines Ladens und war bereits per Haftbefehl gesucht worden. Der Ladendetektiv des Discounters in der Galgenhofstraße beobachtete den Mann gegen 09:50 Uhr, wie er die Schokolade in seinen Taschen verstaute. Beim Passieren des ...

