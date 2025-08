Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (784) Rabiater Ladendieb festgenommen

Nürnberg (ots)

Der Versuch des Diebstahls zweier Tafeln Schokolade am Montagvormittag (04.08.2025) endete für einen 33-Jährigen in Nürnberg im Gefängnis. Er wehrte sich gegen Mitarbeiter eines Ladens und war bereits per Haftbefehl gesucht worden.

Der Ladendetektiv des Discounters in der Galgenhofstraße beobachtete den Mann gegen 09:50 Uhr, wie er die Schokolade in seinen Taschen verstaute. Beim Passieren des Kassenbereichs zahlte er einige Artikel, die Schokolade indes blieb versteckt. Als er daraufhin von dem Ladendetektiv auf die nicht bezahlten Waren angesprochen wurde, ergriff er unmittelbar die Flucht. Der Detektiv und ein weitere Mitarbeiter des Marktes konnten den 33-Jährigen festhalten. Dieser versuchte vehement, sich aus den Griffen zu lösen und schlug hierbei auch um sich. Er musste schließlich durch eintreffende Beamten der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd festgenommen werden. Der Tatverdächtige selbst blieb unverletzt, die beiden Mitarbeiter erlitten bei der Rangelei leichtere Verletzungen.

Bei der Überprüfung des Mannes stellten die Beamten fest, dass dieser bereits auf Grund eines anderen Delikts per Haftbefehl gesucht wurde. Auch auf Grund des vorliegenden Falles stellte die Staatsanwaltschaft Haftantrag gegen den Mann. Er wurde im Anschluss an die Maßnahmen in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Erstellt durch: Marc Siegl / bl

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell