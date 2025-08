POL-MFR: (783) Versammlungsgeschehen in der Nürnberger Innenstadt am 04.08.2025

Ansbach (ots) - Am Sonntagnachmittag (03.08.2025) geriet aus noch nicht geklärter Ursache die Fassade eines Wohnhauses in Ansbach in Brand. Personen kamen nicht zu Schaden. Gegen 16:00 Uhr meldeten Anwohner der Naumannstraße, dass die mit Efeu bewachsene Fassade eines Wohnhauses in der Naumannstraße in Brand geriet. Den alarmierten Einsatzkräften der Ansbacher Feuerwehr gelang es rasch das Feuer zu löschen und ein ...

