Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Mann unter Drogen- und Alkoholeinfluss am Steuer

Mannheim (ots)

Den richtigen Riecher bewies eine Streife des Polizeireviers Mannheim-Sandhofen, als sie am Mittwoch gegen 00:45 Uhr den Fahrer eines Peugeot kontrollierte. Der 23-Jährige war mit seinem Auto auf der Schienenstraße in Richtung Mannheim-Sandhofen unterwegs gewesen, als ihn die Streife auf Höhe der Abzweigung zur Waldstraße für eine allgemeine Verkehrskontrolle anhielt. Im Gespräch zeigten sich deutliche Anzeichen für eine akute Alkohol- und Drogenbeeinflussung des Fahrers. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm über 0,9 Promille und ein Drogenvortest schlug positiv auf Kokain an. Daher musste der 23-Jährige mit zur Wache, um dort eine Blutprobe abzugeben. Eine Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Der Mann muss sich nun wegen einer Fahrt unter Alkoholeinwirkung sowie des Verdachts einer Drogenfahrt verantworten. Zudem muss er mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim

