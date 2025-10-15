PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/Neckstadt: Nach Unfall Pkw auf dem Dach gelandet - PM 1

Mannheim (ots)

Aktuell befinden sich Polizei und Rettungskräfte im Bereich der Ludwig-Jolly-Straße/Jungbuschbrücke bei einer Unfallaufnahme im Einsatz. Anlass war die Kollision zweier stadtauswärts fahrender Pkw, wo in der weiteren Folge ein Pkw auf dem Dach landete. Über den genauen Unfallhergang und Anzahl von Verletzten liegen noch keine Erkenntnisse vor. Die Fahrtrichtungsfahrbahnen der B 44 stadtauswärts sind zur Zeit gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Jan Freytag
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 15.10.2025 – 14:49

    POL-MA: Mannheim: Mann unter Drogen- und Alkoholeinfluss am Steuer

    Mannheim (ots) - Den richtigen Riecher bewies eine Streife des Polizeireviers Mannheim-Sandhofen, als sie am Mittwoch gegen 00:45 Uhr den Fahrer eines Peugeot kontrollierte. Der 23-Jährige war mit seinem Auto auf der Schienenstraße in Richtung Mannheim-Sandhofen unterwegs gewesen, als ihn die Streife auf Höhe der Abzweigung zur Waldstraße für eine allgemeine ...

    mehr
  • 15.10.2025 – 14:07

    POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Person fährt gegen Hauswand und flieht

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Dienstagvormittag kollidierte ein Autofahrer mit einer Hauswand in der Kellereistraße. Ein 63-jähriger Autofahrer rangierte mit seinem Nissan gegen 10:30 Uhr auf der Kreuzung der Kellereistraße/Rosengasse und stieß dabei mit seinem Heck gegen die Hauswand eines in der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren