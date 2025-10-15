Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/Neckstadt: Nach Unfall Pkw auf dem Dach gelandet - PM 1

Mannheim (ots)

Aktuell befinden sich Polizei und Rettungskräfte im Bereich der Ludwig-Jolly-Straße/Jungbuschbrücke bei einer Unfallaufnahme im Einsatz. Anlass war die Kollision zweier stadtauswärts fahrender Pkw, wo in der weiteren Folge ein Pkw auf dem Dach landete. Über den genauen Unfallhergang und Anzahl von Verletzten liegen noch keine Erkenntnisse vor. Die Fahrtrichtungsfahrbahnen der B 44 stadtauswärts sind zur Zeit gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell