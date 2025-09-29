Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Jugendliche werfen Flaschen von Parkhaus

Rheine (ots)

Am Parkhaus des Bahnhofs haben unbekannte Jugendliche am Samstagabend (27.09.) gegen 19.45 Uhr vom oberen Parkhausdeck aus Flaschen hinuntergeworfen. Eine Flasche traf den Wagen einer Autofahrerin. Eine weitere verfehlte einen Fußgänger nur knapp.

Die geschädigte Autofahrerin wollte mit ihrem grauen Mazda aus dem Parkhaus fahren, als eine Kakao-Glasflasche auf dem Autodach aufschlug. Es entstand ein Sachschaden von geschätzt rund 2500 Euro. Ein weiterer Geschädigter verließ das Parkhaus gerade zu Fuß, als eine Glasflasche neben ihm auf den Boden fiel.

Auf dem obersten Parkdeck hielten sich den Aussagen zufolge zu dieser Zeit etwa sechs Jugendliche - vier Mädchen und zwei Jungen - auf, die für die Tat infrage kommen. Alle sechs waren etwa 15 bis 16 Jahre alt. Einer der Jungen trug eine bunte Trainingsjacke, der andere war schwarz gekleidet. Ein Mädchen hatte lange, schwarze Haare mit auffällig blonden Strähnen.

Die Polizei ermittelt in dem Fall wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie gefährlicher Körperverletzung. Hinweise zur Tat oder der Tätergruppe nimmt die Polizei in Rheine entgegen, Telefon 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell