PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfallflucht, Kollision im Kreuzungsbereich, Flüchtiger Fahrer gesucht

Rheine (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Donnerstag (25.09.) an der Kreuzung Osnabrücker Straße/Friedrich-Ebert-Ring sucht die Polizei Zeugen.

Um kurz vor 22.00 Uhr kam es dort zu einem Unfall zwischen einem grauen Ford Focus und einem unbekannten Auto - vermutlich einem weißen BWM. Der Ford fuhr auf der Osnabrücker Straße stadteinwärts, der unbekannte Wagen war stadtauswärts unterwegs. Der Fahrer dieses Wagens wollte dann nach links in den Friedrich-Ebert-Ring abbiegen. Im Kreuzungsbereich kam es trotz des Ausweichversuchs es Ford-Fahrers zu einer Kollision.

Der BMW fuhr Zeugenaussagen zufolge ins linke Heck des Fords. Dabei entstand ein Sachschaden von geschätzt rund 1500 Euro. Der unbekannte Fahrer des BMW entfernte sich über den Friedrich-Ebert-Ring unerlaubt vom Unfallort.

Das Verkehrskommissariat Rheine hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Der unbekannte Fahrer war etwa 35 bis 45 Jahre alt und blond, er trug einen Bart. Es werden Zeugen gesucht, die das Unfallgeschehen beobachtet haben oder die Angaben zum flüchtigen Fahrzeug machen können. Hinweise bitte telefonisch an die Wache Rheine, Telefon: 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 29.09.2025 – 10:30

    POL-ST: Emsdetten, Quad stürzt in Straßengraben, Fahrer schwer verletzt

    Emsdetten (ots) - Sonntagnachmittag (28.09.) gegen 13.20 Uhr hat eine 19-Jährige aus Unna mit einem Quad an einer geführten Tour im Emsdettener Venn teilgenommen. Die Vennstraße kreuzt im Bereich der Unfallstelle einen Wirtschaftsweg. Die Frau aus Unna fuhr in Richtung Mesumer Damm. An der Kreuzung ist die 19-Jährige ersten Erkenntnissen zufolge durch ein ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 10:28

    POL-ST: Hörstel, Einbruch in Imbiss, Bargeld gestohlen

    Hörstel (ots) - Unbekannte Täter haben sich in der Zeit zwischen Donnerstag (25.09.), 21.30 Uhr und Samstag (26.09.), 10.30 Uhr gewaltsam Zugang zu einem Imbiss an der Straße Kreimershoek in Bevergern verschafft. Die unbekannten Täter hebelten eine Hintertür auf. Im Imbiss wurde die Kasse aufgehebelt, die Täter stahlen Bargeld in Höhe eines niedrigen dreistelligen Eurobetrags. Die Polizei ermittelt in diesem Fall. ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 10:26

    POL-ST: Rheine, Zwei Autos aufgebrochen, Täter machen Beute

    Rheine (ots) - In der Zeit von Freitag (27.09.), 22.00 Uhr, bis Samstag (28.09.), 09.00 Uhr, ist an der Franz-August-Kümper-Straße auf einem Privatgrundstück die hintere linke Seitenscheibe an einem 5er BMW eingeschlagen worden. Aus dem Auto wurde ein Laptop gestohlen. In unmittelbarer Nähe, Am Stadtwald, wurde ein weiteres Auto gewaltsam geöffnet. In der Zeit von Samstag (28.09.) 01.00 Uhr bis kurz vor 10.00 Uhr, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren