Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfallflucht, Kollision im Kreuzungsbereich, Flüchtiger Fahrer gesucht

Rheine (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Donnerstag (25.09.) an der Kreuzung Osnabrücker Straße/Friedrich-Ebert-Ring sucht die Polizei Zeugen.

Um kurz vor 22.00 Uhr kam es dort zu einem Unfall zwischen einem grauen Ford Focus und einem unbekannten Auto - vermutlich einem weißen BWM. Der Ford fuhr auf der Osnabrücker Straße stadteinwärts, der unbekannte Wagen war stadtauswärts unterwegs. Der Fahrer dieses Wagens wollte dann nach links in den Friedrich-Ebert-Ring abbiegen. Im Kreuzungsbereich kam es trotz des Ausweichversuchs es Ford-Fahrers zu einer Kollision.

Der BMW fuhr Zeugenaussagen zufolge ins linke Heck des Fords. Dabei entstand ein Sachschaden von geschätzt rund 1500 Euro. Der unbekannte Fahrer des BMW entfernte sich über den Friedrich-Ebert-Ring unerlaubt vom Unfallort.

Das Verkehrskommissariat Rheine hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Der unbekannte Fahrer war etwa 35 bis 45 Jahre alt und blond, er trug einen Bart. Es werden Zeugen gesucht, die das Unfallgeschehen beobachtet haben oder die Angaben zum flüchtigen Fahrzeug machen können. Hinweise bitte telefonisch an die Wache Rheine, Telefon: 05971/938-4215.

