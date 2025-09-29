Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Quad stürzt in Straßengraben, Fahrer schwer verletzt

Emsdetten (ots)

Sonntagnachmittag (28.09.) gegen 13.20 Uhr hat eine 19-Jährige aus Unna mit einem Quad an einer geführten Tour im Emsdettener Venn teilgenommen. Die Vennstraße kreuzt im Bereich der Unfallstelle einen Wirtschaftsweg. Die Frau aus Unna fuhr in Richtung Mesumer Damm. An der Kreuzung ist die 19-Jährige ersten Erkenntnissen zufolge durch ein Schlagloch gefahren und stürzte in den ca. 2,50 Meter tiefen Straßengraben rechts neben der Fahrbahn. Hierbei wurde sie schwerverletzt. Sie ist mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren worden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

