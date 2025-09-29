POL-ST: Hörstel, Einbruch in Imbiss, Bargeld gestohlen

Rheine (ots) - In der Zeit von Freitag (27.09.), 22.00 Uhr, bis Samstag (28.09.), 09.00 Uhr, ist an der Franz-August-Kümper-Straße auf einem Privatgrundstück die hintere linke Seitenscheibe an einem 5er BMW eingeschlagen worden. Aus dem Auto wurde ein Laptop gestohlen. In unmittelbarer Nähe, Am Stadtwald, wurde ein weiteres Auto gewaltsam geöffnet. In der Zeit von Samstag (28.09.) 01.00 Uhr bis kurz vor 10.00 Uhr, ...

mehr