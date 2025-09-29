POL-ST: Hörstel, Einbruch in Imbiss, Bargeld gestohlen
Hörstel (ots)
Unbekannte Täter haben sich in der Zeit zwischen Donnerstag (25.09.), 21.30 Uhr und Samstag (26.09.), 10.30 Uhr gewaltsam Zugang zu einem Imbiss an der Straße Kreimershoek in Bevergern verschafft. Die unbekannten Täter hebelten eine Hintertür auf. Im Imbiss wurde die Kasse aufgehebelt, die Täter stahlen Bargeld in Höhe eines niedrigen dreistelligen Eurobetrags. Die Polizei ermittelt in diesem Fall. Zeugenhinweise nimmt die Wache in Rheine entgegen: Telefon 05971/938-4215.
Rückfragen bitte an:
Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200
Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell