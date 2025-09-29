Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Zwei Autos aufgebrochen, Täter machen Beute

Rheine (ots)

In der Zeit von Freitag (27.09.), 22.00 Uhr, bis Samstag (28.09.), 09.00 Uhr, ist an der Franz-August-Kümper-Straße auf einem Privatgrundstück die hintere linke Seitenscheibe an einem 5er BMW eingeschlagen worden. Aus dem Auto wurde ein Laptop gestohlen. In unmittelbarer Nähe, Am Stadtwald, wurde ein weiteres Auto gewaltsam geöffnet. In der Zeit von Samstag (28.09.) 01.00 Uhr bis kurz vor 10.00 Uhr, haben Täter die hintere rechte Seitenscheibe an einem Toyota Corolla eingeschlagen. Ob etwas gestohlen wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung nicht fest. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Rheine unter 05971-9384215 entgegen.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell