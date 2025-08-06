PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Freiwillige Feuerwehr Stadt Kempen

FW Kempen: Brandeinsatz im Waldgebiet Schadbruch St.Hubert

Kempen (ots)

Am heutigen Mittwoch, den 06.08.2025 um 15.35 Uhr wurden die Löschzüge St. Hubert, Tönisberg sowie die Tagesgruppe Kempen zu einer unklaren Rauchentwicklung in das Waldgebiet Schadbruch alarmiert.

Vor Ort bestätigte sich die Lage: Ein ehemaliges Wohngebäude mitten im Wald stand in Brand. Dank des Meldenden, der die Einsatzkräfte an der Waldgrenze erwartete und einwies, konnte schnell reagiert werden.

Mit zwei C-Rohren wurde der Brand unter Kontrolle gebracht und gelöscht.

Um die Löschwasserversorgung sicherzustellen, wurde ein Pendelverkehr mit Löschfahrzeugen eingerichtet.

Aufgrund der Nähe zur Kreisgrenze wurde die Freiwillige Feuerwehr Kerken ebenfalls über weitere Notrufe aus dem Nachbarkreis Kleve alarmiert und unterstützte vor Ort mit der Einheit Stenden / Rahm.

Die Drohnengruppe Kempen wurde im Einsatzverlauf eingebunden um die Lage aus der Luft mit der Wärmebildkamera zu beurteilen.

Ein Radlader wurde am niedergebrannten Gebäude eingesetzt, um an letzte Glutnester zu gelangen umd diese abschließend mit Schaummittel zu löschen. Um dies zu ermöglichen musste der Zugang vorab freigeschnitten werden.

Durch das koordinierte Zusammenspiel aller Einheiten konnte ein Übergreifen der Flammen auf den umliegenden Wald verhindert werden.

Zur Beurteilung der Umweltgefahren wurde die untere Wasserbehörde hinzugezogen.

Ein Feuerwehrmann wurde aufgrund von leichten Kreislaufproblemen medizinisch behandelt.

Der Einsatz konnte nach 3 Stunden beendet werden.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Stadt Kempen
- Pressesprecher -
HBM Christian Ullmann
Telefon: 02152/55565-222
E-Mail: presseteam@feuerwehr-kempen.de
https://tinyurl.com/Feuerwehr-Kempen

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Stadt Kempen, übermittelt durch news aktuell

