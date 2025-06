FW Kempen: Großbrand in Kempen - Gesamtwehr bei Gebäudebrand im Einsatz

Kempen (ots) - Kempen, 13. Mai 2025 - Ein Feuer auf einem Wertstoffhof in Kempen hat am Dienstagabend einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Um 19:39 Uhr wurde der Löschzug Kempen aufgrund einer ausgelösten Gefahrenmeldeanlage zu einem Wertstoffhof in Kempen alarmiert. Bereits auf der Anfahrt bestätigten ...

mehr