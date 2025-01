Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich - Pedelecfahrer leicht verletzt

Bünde (ots)

(jd) Ein 16-jähriger Bünder fuhr gestern (7.1.), um 7.45 Uhr mit seinem Pedelec auf der Fahrenkampstraße in Richtung Bünde. Zeitgleich fuhr eine 53-jährige Bünderin mit ihrem Mercedes auf der Bohnenstraße in Richtung Fahrenkampstraße. Im dortigen Kreuzungsbereich beabsichtigte die Frau, ihre Fahrt geradeaus fortzusetzen. Als sie in die Kreuzung einfuhr, kam es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigten Pedelecfahrer, der auf die Fahrbahn stürzte. Dabei wurde der Bünder leicht verletzt. Die Erziehungsberechtigte des 16-Jährigen wurde über den Verkehrsunfall in Kenntnis gesetzt. Der Sachschaden liegt im dreistelligen Bereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell