Polizei Steinfurt

POL-ST: Mettingen, Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden, 15-jähriger Pedelec-Fahrer leicht verletzt

Mettingen (ots)

Am Freitag (26.09.) gegen 07.50 Uhr ist es in Mettingen auf der Ibbenbürener Straße zu einer Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 15-jähriger Ibbenbürener, aus Ibbenbüren-Laggenbeck kommend, mit einem Pedelec die Ibbenbürener Straße. In Höhe der Einmündung Höveringhausener Kirchweg beabsichtigte eine unbekannte Au-tofahrerin auf die Ibbenbürener Straße abzubiegen und kollidierte dabei mit dem 15-Jährigen. Er stürzte und verletzte sich dabei leicht. Die Frau bog anschließend auf die Ibbenbürener Straße ab und setzte ihre Fahrt in Rich-tung Ibbenbüren fort, ohne sich um den 15-jährigen Geschädigten zu kümmern. Bei der flüchtigen Fahrzeugführerin soll es sich um eine ca. 70-jährige Frau mit kurzen grauen Haaren handeln. Bei ihrem Pkw soll es sich um einen silberfarbenen Kleinwagen mit der Städtekennung TE handeln. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht die Fahrerin des Pkw sowie Zeu-gen zu dem Unfall. Wer Angaben dazu machen kann, wird gebeten, die Polizei in Ibbenbüren unter der Tele-fonnummer: 05451-591-4315 zu kontaktieren.

