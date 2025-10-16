Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/Neckarstadt: Nach Unfall Pkw auf dem Dach gelandet - PM 2

Mannheim (ots)

Am Mittwochabend, gegen 22.00 Uhr, befuhr 18-Jähriger mit seinem BMW, von der Freherstraße kommend, die Jungbuschbrücke in Richtung Neckarstadt. Hier wollte der 18-Jährige von der rechten Fahrspur auf die linke wechseln, übersah dabei den neben ihm fahrenden Hyundai einer 33-Jährigen und kollidiert mit diesem. Durch die Kollision wurde der Hyundai abgewiesen, kippte um und blieb auf der Gegenfahrbahn auf dem Dach liegen. Während der Unfallverursacher unverletzt blieb erlitt die 33-Jährige schwere, jedoch nicht lebensgefährliche Verletzungen. Ihre drei Mitfahrer im Alter von 9-30 Jahren wurden zudem leicht verletzt. Die Verletzten wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in eine umliegende Klinik gebracht. An den Pkw entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 10 000,- Euro.

