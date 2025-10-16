PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Mann steckt versehentlich Kommode in Brand

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 17 Uhr zu einem ungewöhnlichen Brand in einer Wohnung in der Bahnhofstraße. Ersten Ermittlungen zufolge wollte ein 20-Jähriger, der zu Besuch war, einen Käfer auf einer Holzkommode unschädlich machen. Hierzu nutzte er eine Spraydose sowie ein Feuerzeug und eliminierte mit einem feurigen Strahl das Insekt. Danach ging er duschen. Ihm war jedoch entgangen, dass er durch sein Tun versehentlich die Kommode in Brand gesetzt hatte. Als er den starken Rauchgeruch bemerkte, versuchte er mit einer Gießkanne die Flammen zu löschen. Die inzwischen hinzugerufene Feuerwehr konnte den Brand schließlich löschen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Verletzt wurde niemand. Aufgrund des Einsatzes mussten die Fahrstreifen der Bahnhofstraße in Richtung Heidelberg von der Straße an der Friedensbrücke bis zur Poststraße komplett gesperrt werden. Die weiteren Brandermittlungen übernahm das Polizeirevier Neckargemünd.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

