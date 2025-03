Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst: Versuchter Einbruch beim Discounter - wer hat etwas beobachtet?

Tönisvorst (ots)

Gegen 0.35 Uhr in der Nacht zu Dienstag hat ein aufmerksamer Zeuge beobachtet, wie sich drei Personen - mit hoher Wahrscheinlichkeit drei Männer - am Haupteingang einer Discounter-Filiale an der Anrather Straße in Vorst zu schaffen machten.

Er alarmierte umgehend die Polizei, doch bis zum Eintreffen der ersten Einsatzkräfte waren die drei in ein Auto gesprungen und weggerast. Kurz vorher hatte der optische Alarm an der Filiale ausgelöst.

Der Zeuge beschreibt alle drei Männer als kräftig und dunkel gekleidet. Das Fahrzeug sei ein dunkler SUV gewesen. Eine Fahndung im Nahbereich verlief ergebnislos. Allerdings fiel den Einsatzkräften bei dieser Fahndung ein schwarzer Jeep Avenger auf, der am Gelles Kirchweg in Vorst abgestellt war. Eine Rückfrage beim Halter ergab, dass das Auto wohl zuvor am Lenenweg in St. Tönis gestohlen worden war - der Halter hatte das Verschwinden bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht bemerkt. Ob der versuchte Einbruch und das gestohlene Auto etwas miteinander zu tun haben, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Wer im Zusammenhang mit dem Lenenweg in St. Tönis, der Anrather Straße und dem Gelles Kirchweg in Vorst verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02162/377-0 bei der Polizei in Viersen zu melden. /hei (302)

