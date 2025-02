Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden

Höhr-Grenzhausen, Händelstraße (ots)

Höhr-Grenzhausen - Am Montag, den 17.02.2025 zwischen 08.00 und 09.00 Uhr beschädigte ein aus der Rathausstraße abbiegender Sattelzug einen in der Händelstraße geparkten PKW. Der Sattelzug fuhr in einem zu engen Radius in die Händelstraße, fuhr dabei mit seinem Auflieger über den Gehweg und beschädigte den in einem Parkstreifen stehenden PKW an der hinteren linken Fahrzeugecke erheblich. Der PKW wurde dadurch auch nach vorn geschoben. Der Sattelzug fuhr dann weiter in die Beethovenstraße, wo ein Zeuge beobachtete, dass der Fahrer einen Anwohner nach dem Weg fragte. Vom LKW ist lediglich bekannt, dass es sich um einen Sattelzug mit vermutlich osteuropäischem Kennzeichen, eventuell tschechisch, handelt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Höhr-Grenzhausen unter der Telefonnummer 02624/9402-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell